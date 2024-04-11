«Проиграли в войне»: Антонов указал на поражение США в связи с Украиной Дипломат Антонов: победы ВС РФ подтверждают, что США на Украине проиграли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Успехи российских вооруженных сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне «до последнего украинца», пытаясь нанести стратегическое поражение России, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, «неудивительно, что в череде слушаний» в американском Конгрессе все чаще «звучат требования объяснить простым гражданам, каким образом несущие смерть и страдания траты по $80 тыс. в секунду помогают налогоплательщикам», передает пресс-служба дипмиссии.

Убедительные победы российских вооруженных сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне «до последнего украинца», пытаясь нанести стратегическое поражение России <...> однако местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления, — констатировал Антонов.

Ранее американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл сказал, что украинские чиновники используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом — у них, как он считает, уже столько особняков на побережье, что девать некуда. Он призвал прекратить тратить деньги впустую и подумать о нуждах Штатов. Также Табервилл подчеркнул, что ни в коем случае нельзя принимать Украину в НАТО, поскольку это грозит катастрофой.

Также стало известно, что главе британского МИД Дэвиду Кэмерону, приехавшему в Штаты, чтобы убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, не согласовали встречу со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Уточняется, что на частном ужине в резиденции экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго Кэмерон открыто поднял тему поддержки Киева, понадеявшись на то, что политик «подаст сигнал об изменении курса» и увеличит его шансы на встречу с Джонсоном, однако этого не произошло.