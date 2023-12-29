«Прохладная благодарность»: в Киеве отреагировали на новый пакет помощи США WP: Киев с прохладной благодарностью воспринял последний пакет помощи от США

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последний пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью», сообщила газета The Washington Post. По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, этих средств хватит, чтобы продержаться еще чуть-чуть, однако переломить ситуацию на фронте они не помогут.

Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы, — резюмировал представитель властей.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил негодование по поводу нового пакета военного помощи, который США выделяют Киеву. По его мнению, это лишь еще одно доказательство поддержки стратегии ведения войны «до последнего украинца», поэтому американские деньги являются «кровавым новогодним подарком» для граждан страны. Антонов подчеркнул, что американские чиновники не желают признавать победы России и предпочитают рекламировать украинские «фетишные» успехи.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.