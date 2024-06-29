Программист получит почти $2 млн за оторванную дверью BMW конечность BMW выплатит программисту $1,9 млн за оторванный дверью машины большой палец

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Присяжные в Лонг-Айленде в США встали на сторону программиста Годвина Боатенга, которому отрубило палец «плавно» закрывающейся дверью автомобиля BMW X5, пишет New York Post. Американец получит от компании компенсацию в $1,9 млн (162 млн рублей). Судебные тяжбы длились с 2016 года. Адвокат мужчины заметил, что они очень довольны этим решением.

У него, может, и нет пальца, но он получит почти $2 млн, — сказано в сообщении.

Боатенгу отрезало часть большого пальца. Несмотря на то что этот кусок фаланги удалось спасти, хирурги не смогли его пришить обратно. Программист пожаловался, что теперь не может печатать на клавиатуре и заниматься теннисом, как прежде.

Представитель BMW в свою очередь заявил, что автопроизводитель поддерживает свою продукцию и отвергает любые предположения о его вине в инциденте с оторванным пальцем Боатенга. Он также отметил, что компания подаст апелляцию.

Ранее житель Москвы выиграл суд у турфирмы, которая сорвала его отпуск в Турции, а после отказалась возвращать деньги за путевку. Мужчина смог не только вернуть потраченные на путевку средства, но и получил компенсационные выплаты. Всего турфирма выплатила 223 тысячи рублей.