Прогноз CNN: республиканцы берут контроль над палатой представителей

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Телеканал CNN обнародовал результаты своего прогноза по промежуточным выборам в конгресс США. По его данным, республиканцы набрали большинство для контроля над палатой представителей.

Прогноз свидетельствует, что республиканцы набирают минимально необходимое для контроля большинство в 218 мест. Собственные подсчеты американских СМИ выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.

По данным CNN, демократы, прежде контролировавшие нижнюю палату конгресса, набирают 208 мест. Пока не распределенными остаются девять мест.

Что касается сената, то демократы сохранили большинство в нем, взяв 50 мандатов, что на один мандат больше, чем у республиканцев. Окончательные итоги промежуточных выборов, прошедших 8 ноября. еще не подведены, однако известно, что большинство в палате представителей взяли республиканцы.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что победы кандидатов от Республиканской партии на выборах в конгресс являются его заслугой. Он также подчеркнул, что все поражения, которые потерпели республиканцы — не его вина.