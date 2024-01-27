Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США

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Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы, заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы. Таким образом там прокомментировали конфликт между руководством Техаса и федеральными властями.

Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы, — отметили в организации.

Между тем решение о возможном выходе Техаса из состава США рассчитано на активизацию внутриполитического торга, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, данная процедура достаточно сложная и предусматривает целый ряд этапов. Он добавил, что политика США, колониальная по своей сути, приводит к тому, что страны-соседи находятся в очень тяжелом положении. В особенности страдают экономика и социальная сфера, отметил депутат.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.