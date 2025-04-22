Профессор рассказал, может ли Киев в какой-то момент присоединиться к НАТО Профессор Лэтэм: Украина никогда не сможет вступить в НАТО

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Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время, написал в статье для журнала National Security Journal профессор международных отношений в колледже Макалестер Эндрю Лэтэм. Он считает, что это вряд ли случится когда-либо в будущем.

Украина не присоединится к НАТО. Ни сейчас, ни в следующем году, ни на следующем саммите, и, скорее всего, никогда, — говорится в статье.

Лэтэм отметил, что на Западе признают невозможность присоединения Украины к НАТО, но не говорят об этом вслух. Профессор обратил внимание на то, что ни одна страна с пограничными спорами не может войти в Альянс.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО угрожало бы национальным интересам России. По его словам, это стремление Киева стало одной из первопричин конфликта. Представитель Кремля добавил, что Москва приветствует заявление Вашингтона о том, что Киев не может присоединиться к НАТО. Он отметил, что такое решение совпадает с позицией РФ.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина не должна жертвовать своим суверенитетом, даже если США предложат отказаться от вступления в НАТО. Он считает, что Вашингтон может подготовить документ, фиксирующий отказ Киева от членства в Альянсе.