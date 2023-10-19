Профессор права назвал наказание для ворвавшихся в здание Конгресса США Экс-прокурор Сиверт: ворвавшимся в Капитолий активистам не дадут долгих сроков

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ворвавшихся в здание Конгресса США участников акции против боевых действий в секторе Газа не ждут суровые приговоры, заявил РИА Новости бывший прокурор, профессор права Рональд Сиверт. По его мнению, жестко накажут только тех из них, кто нападал на полицейских.

Я думаю, что статью о незаконном проникновении против них используют, как и в случае с протестами 6 января 2021 года. Но долгих тюремных сроков для них я не ожидаю, кроме тех, кого обвинят в нападении на полицейских, — подчеркнул экс-прокурор.

Организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир») заявляла, что в антивоенном протесте в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, полиция арестовала 500 из них. Люди в США требовали прекратить огонь и остановить геноцид палестинцев.

Ранее сообщалось, что манифестанты, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, ворвались в одно из зданий Капитолия в Вашингтоне. Полиция в помещении офиса палаты представителей задержала часть людей, остальных вытеснила. Акция продолжилась на улице. От входа на территорию Капитолия протестующих отделяла полиция. На протест американцы вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе!» Также звучали лозунги «Палестина будет свободной!» и «Прекратите огонь!»