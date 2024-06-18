Профессор осудил проект Маска по замене смартфонов на мозговые импланты Профессор Савельев: мозговой имплант Маска не сможет заменить телефон

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Илон Маск

Мозговой имплант американского предпринимателя Илона Маска не сможет заменить телефон, считает доктор биологических наук, профессор заведующий лабораторией развития нервной системы Сергей Савельев. В разговоре с NEWS.ru ученый подчеркнул, что до этого имплант, который впервые вживили человеку, отторгался.

Это все вранье от начала и до конца. Была же информация о том, что у этого человека имплант отторгался. Как-то не верится, что он опять прижился. Я думаю, что это все пиар-проекты Илона Маска, поскольку его ракетные и автомобильные дела идут плохо, хуже некуда. По этой причине он акцентирует сейчас внимание своих почитателей на этих процессах, — пояснил Савельев.

Ученый обратил внимание, что Маску пока не удалось сделать ничего нового, чего не было бы еще в прошлом тысячелетии. По его мнению, проект является плагиатом чешских нейрохирургических работ. Как уточнил эксперт, импланты такого рода плохо приживаются и постепенно теряют свои функции. По его словам, данные чипы не могут выполнять те функции, о которых рассказывает предприниматель.

Эти сказки все и пиар-активность Маска ни на чем они не основаны. Два прохиндея, которые с ним занимаются этими разработками, вообще не имеют отношения к ним. Не ново, не оригинально, а самое главное, им не удалось сделать даже маленький долговременный имплант, который бы хоть как-то работал, — заключил Савельев.

Маск ранее заявил, что в будущем люди не будут пользоваться смартфонами. По его словам, чипы Neuralink полностью заменят телефоны. Таким образом предприниматель отреагировал на публикацию одного из пользователей, который спросил подписчиков, вживили бы они себе имплант.