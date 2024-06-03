Профессор назвал виновных в катастрофе на Украине Миршаймер обвинил Буша-младшего в катастрофе на Украине

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джордж Буш — младший

Решение бывшего президента США Джорджа Буша — младшего присоединить Украину к НАТО обернулось для этой страны катастрофой, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду. По его словам, если бы не обещания Вашингтона Киеву на этот счет, Украина была бы «в целости и сохранности».

Решение от 8 апреля (после саммита Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. — NEWS.ru) присоединить Украину к НАТО было поистине катастрофическим. Негативные последствия этого нельзя приуменьшать, — отметил эксперт.

По его словам, сегодня не было бы и речи о вероятной эскалации между великими державами, способной привести к глобальной войне, однако Буш-младший, а вместе с ним и все американцы несут ответственность за ту катастрофу, что в итоге произошла.

Ранее Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после окончания его президентского срока. По его словам, на Украине растет недовольство в связи с ходом боевых действий. Эксперт задумался о возможном кандидате из числа правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве на замену Зеленского. Он затруднился назвать конкретные имена, но подчеркнул, что украинский лидер вне всяких сомнений находится в незавидном положении.