https://static.news.ru/photo/3d321e64-d084-11e9-8d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Hanks/Global Look Press

В палату представителей Соединённых Штатов проект резолюции против восстановления формата «Большой восьмёрки» с участием РФ внёс член Демократической партии Альбио Сайрес.

Текст документа опубликован на сайте Конгресса.

В тексте законопроекта указано, что палата представителей призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России в «восьмёрку».

Автор декларации выдвинул ряд условий, при которых Москва может участвовать в G8.

Прежде всего речь идёт о Крыме. Сайрес указал в заявлении, что палата представителей «осуждает агрессивные действия России на Украине. В них входит и «незаконная оккупация Крыма и продолжающаяся дестабилизация востока Украины».

Документ сейчас рассматривает комитет по иностранным делам палаты представителей. В случае одобрения он будет вынесен на голосование.

5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возвращения в «Большую восьмёрку». При этом у главы государства тоже есть ряд условий, на которых РФ готова участвовать в формате, писал News.ru.