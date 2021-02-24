Продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра, 30 лет озвучивавшего доктора

https://static.news.ru/photo/324723c4-76e5-11eb-9df8-96000091f725_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

Продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра Гарри Ширера, который 30 лет озвучивал темнокожего доктора. Сам Ширер от комментариев отказался.

В последний раз белый актёр озвучил своего персонажа в воскресенье, 21 февраля. Теперь давать голос доктору будет Кевин Майкл Ричардсон, пишет портал The Wrap.

Harry Shearer will no longer voice black 'Simpsons' character https://t.co/hl8IbzvzUO pic.twitter.com/rRLEJsMULB — New York Post (@nypost) February 22, 2021

Гарри Ширер озвучивал темнокожего доктора Хибберта с 1990 года. О планах заменить всех белых актёров, которые озвучивают цветных персонажей, продюсеры мультсериала заявляли ещё в июне прошлого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство стримингового сервиса Disney+ изучило серии кукольной программы для детей «Маппет-шоу» и признало ряд выпусков вредными. Всего было снято 120 серий передачи, однако на платформе были опубликовано 118, а ещё перед 18 эпизодами появилось предупреждение о том, что шоу может содержать вредный контент.