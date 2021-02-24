Продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра, 30 лет озвучивавшего доктора

Гарри Ширер озвучивал темнокожего доктора Хибберта с 1990 года. О планах заменить всех белых актёров, которые озвучивают цветных персонажей, продюсеры мультсериала заявляли ещё в июне прошлого года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство стримингового сервиса Disney+ изучило серии кукольной программы для детей «Маппет-шоу» и признало ряд выпусков вредными. Всего было снято 120 серий передачи, однако на платформе были опубликовано 118, а ещё перед 18 эпизодами появилось предупреждение о том, что шоу может содержать вредный контент.