Продюсерская компания Обамы создаст проекты для Netflix

https://static.news.ru/photo/b53291da-97c3-11ea-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com

Продюсерская компания Барака и Мишель Обамы Higher Ground Productions работает над телепроектами для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает портал Deadline.

По имеющимся данным, Обамы снимут для Netflix как минимум два сериала и четыре полнометражных фильма.

В числе прочего, компания экс-президента США и его супруги адаптирует роман британо-пакистанского писателя Мохсина Хамида «Выйти на запад». Главную роль в картине исполнит Риз Ахмед.

Также в разработке находятся научно-фантастический фильм «Спутник» и биографическая лента об альпинисте Тенцинге Норгее, одном из первых покорителей Эвереста.

Кроме того, планируются съёмки сериала об индейской девушке, помогающей полиции в расследовании у себя в резервации.

Проекты выйдут в течение нескольких лет, однако точных сроков релизов нет.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Майкл Бэй решил не останавливаться на уже имеющихся в его распоряжении топовых голливудских актёрах, приглашённых на роли в новый экшен Ambulance, и расширил звёздный состав с помощью сыгравшего Круза Кастильо Эйа Мартинеса в легендарном сериале «Санта-Барбара», Гаррета Диллаханта из «Терминатора» и участницы многих проектов Netflix Моусес Ингрэм.