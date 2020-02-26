https://static.news.ru/photo/d97b1408-58cc-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, признанный в США виновным в сексуальном насилии, нанял консультанта для подготовки к тюремному заключению.

Специалист будет обязан следить за тем, чтобы кинематографист получал медицинскую и материальную помощь. Это необходимо, так как Вайнштейн страдает от диабета и серьёзного заболевания спины, передаёт Page Six.

Адвокат продюсера Артур Айдала рассказал, что пока неизвестно, когда его клиента переведут в тюрьму для ожидания приговора, так как он до сих пор находится в госпитале, куда попал 25 февраля после жалоб на боли в груди.

Ранее NEWS.ru писал, что 24 февраля в суде Нью-Йорка продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в преступлениях на сексуальной почве и в изнасиловании. Присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Защита американца, который заявляет о своей невиновности, настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья подсудимого.

Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство и оставил Вайнштейна под стражей до оглашения приговора, которое намечено на 11 марта. Обвиняемый может угодить за решётку на срок до 29 лет.