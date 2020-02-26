Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, признанный в США виновным в сексуальном насилии, нанял консультанта для подготовки к тюремному заключению.
Специалист будет обязан следить за тем, чтобы кинематографист получал медицинскую и материальную помощь. Это необходимо, так как Вайнштейн страдает от диабета и серьёзного заболевания спины,
Адвокат продюсера Артур Айдала рассказал, что пока неизвестно, когда его клиента переведут в тюрьму для ожидания приговора, так как он до сих пор находится в госпитале, куда попал 25 февраля после жалоб на боли в груди.
Ранее NEWS.ru писал, что 24 февраля в суде Нью-Йорка продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в преступлениях на сексуальной почве и в изнасиловании. Присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Защита американца, который заявляет о своей невиновности, настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья подсудимого.
Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство и оставил Вайнштейна под стражей до оглашения приговора, которое намечено на 11 марта. Обвиняемый может угодить за решётку на срок до 29 лет.
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