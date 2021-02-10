Продажу американской части TikTok отложили на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/95e9249c-6b9e-11eb-af46-96000091f725_660.jpg Фото: Petr Svancara/CTK/Global Look Press

Компания ByteDance отложила на неопределённый срок продажу американского сегмента социальной сети TikTok компаниям Walmart и Oracle.

Причиной стал пересмотр новым президентом Соединённых Штатов Джо Байденом действий его предшественника Дональда Трампа, который боролся с рисками, исходящими от китайских компаний, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, переговоры между ByteDance и сотрудниками сферы нацбезопасности США продолжаются, но дискуссия сосредоточена на безопасности информации. Сейчас администрация Байдена хочет выработать новое решение, так как больше не рассматривает вариант с полным закрытием соцсети.

При этом Walmart и Oracle могут оставаться участниками сделки, но многое зависит от решения Байдена.

Ранее руководство социальной сети TikTok ужесточило борьбу с распространением фейковых видео на территории США и Канады. Теперь администраторы TikTok могут снабжать сомнительное видео в американском и канадском сегменте социальной сети специальной маркировкой, которая предупреждает, что TikTok не способен подтвердить достоверность клипов. Оповещения также будут появляться в учётной записи автора видео. Когда пользователь будет пытаться оценить сомнительный контент или поделиться видеозаписью с кем-нибудь другим, ему будет указано, что видеозапись может быть недостоверной.