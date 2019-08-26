https://static.news.ru/photo/5080302e-c818-11e9-847d-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начало процесса по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах и изнасиловании, перенесено на начало 2020 года. Это связано с необходимостью изучить дополнительные обвинения в преступлениях сексуального характера.

Вместо 9 сентября слушания начнутся 6 января. Соответствующее решение было принято федеральным судом Нью-Йорка после заседания, в ходе которого Вайнштейн отказался признавать свою вину по двум новым обвинениям, передаёт РИА Новости .

Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров обвинения выдвинули такие звёзды Голливуда как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.

Ранее, как писал News,ru, британская актриса Джуди Денч заступилась за Харви Вайнштейна и актёра Кевина Спейси, в отношении которого выдвигали похожие обвинения. Она осудила их поведение, однако напомнила о том, что творческий вклад не должен быть перечёркнут.