Прививку от COVID-19 сделали уже более четырёх миллионов американцев

https://static.news.ru/photo/4ab580e4-4d92-11eb-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Global Look Press

Первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сделали уже 4,2 млн жителей США. На все штаты власти пока распределили более 13 млн доз вакцин.

Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Основная масса привитых американцев проживает на территориях, где смертоносная инфекция наиболее распространена. Так, в лидирующей по числу заражений Калифорнии привилось 412 тысяч человек, чуть меньше желающих получили препарат в Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч). Меньше всего привилось американцев в Вайоминге (7,5 тысячи) и округе Колумбия (15 тысяч).

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заразившихся COVID-19 в американском штате Нью-Йорк превысило один миллион человек. Данная территория стала четвёртым в стране штатом, преодолевшим данный рубеж по заражениям смертоносной инфекцией. До Нью-Йорка миллион заражений был зафиксирован в Калифорнии (сейчас там 2,3 млн заразившихся), Техасе и во Флориде.