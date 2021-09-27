Привитым «Спутником V» иностранцам могут отказать во въезде в США

Власти США могут отказать во въезде в страну иностранным гражданам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Причина в том, что препарат пока так и не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает издание The Washington Post.

В настоящее время въезд россиян на территорию США возможен при предъявлении отрицательного теста на COVID.

Новые правила вступят в силу в ноябре. Согласно им, иностранные граждане, желающие попасть в США, должны быть привиты вакцинами, которые получили одобрение Вашингтона или ВОЗ.

Ранее сообщалось, что российские производители вакцины «Спутник V» продолжают переговоры с ВОЗ по вопросу одобрения препарата. В ближайшее время ожидается очередной визит представителей организации в РФ.

Глава центра имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург считает, что основным препятствием для признания «Спутника V» в мире является конкуренция на рынке вакцин.