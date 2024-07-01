«Приведет к хаосу»: в штабе Байдена объяснили отказ от замены кандидата В штабе Байдена считают, что его замена на выборах приведет к победе Трампа

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Замена Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии для участия в выборах президента США повысит вероятность победы республиканца Дональда Трампа. Об этом говорится в электронном письме, которое предвыборный штаб политика-демократа разослал журналистам и сторонникам Демпартии на выходных, пишет журнал Rolling Stone.

Составители письма со ссылкой на данные соцопроса отметили, что замена Байдена «приведет к хаосу». В штабе действующего американского лидера уверены, что в этом случае у других демократов, в том числе вице-президента Камалы Харрис, будет меньше шансов на победу, чем у Байдена.

Там также отметили, что Байден является «единственным человеком, когда-либо побеждавшим Дональда Трампа». По прогнозам штаба, его замена окажется «наилучшим возможным способом» для республиканца одержать победу на выборах президента США.

Неназванный советник Байдена в беседе с журналом выразил уверенность, что, несмотря на идеи заменить кандидата от Демпартии, избирателям так или иначе надо будет дать ответ на вопрос, голосовать ли им за Трампа или за Байдена. В штабе считают, что поддержка обоих политиков находится «примерно на одном уровне».

Как отмечает журнал, с другой стороны, опросы содержат тревожные сигналы для демократов. В частности, они показывают, что большинство избирателей считают Байдена непригодным для должности президента из-за преклонного возраста.

Американский миллиардер Илон Маск согласился с пользователем социальной сети Х, который написал, что осознание снижения когнитивных способностей президента США Джо Байдена, наблюдавшегося во время дебатов с Дональдом Трампом, объединило американцев. В ответ бизнесмен написал, что в первый раз за долгое время увидел, чтобы сторонники Демократической и Республиканской партий хоть в чем-то были согласны.