Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу CNN: большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Прокурор Манхэттена планирует в ближайшие дни потребовать от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп за три дня после того, как предупредил общественность о возможности своего ареста, получил на предвыборную кампанию пожертвования на сумму около $1,5 млн. Штаб политика рассылал десятки электронных писем и видеороликов, содержащих, помимо прочего, призыв подписать петицию против выдвижения обвинений и пожертвовать от $500 до $3000 на предвыборную кампанию Трампа.