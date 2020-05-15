Примерно 36 человек арестовали в Атланте на фоне протестов

https://static.news.ru/photo/11752354-ae2b-11ea-bf46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Msgt. Roger Parsons/National Gua/Global Look Press

На фоне протестов в Атланте, которые произошли после смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса от руки сотрудника полиции, были задержаны не менее 36 человек. Об этом 14 июня сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

Протесты начались в субботу, 13 июня. За день до этого стало известно, что Брукса застрелил полицейский. Силовики приехали по вызову из-за жалоб жителей Атланты на то, что машина афроамериканца перегородила часть площадки возле кафе. Мужчина спал внутри автомобиля. Как сообщалось позднее, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские попытались задержать Брукса, однако тот отобрал у правоохранителя пистолет и попытался убежать. В ответ на это сотрудник полиции выстрелил в мужчину, который позднее скончался в больнице.

На следующий день на улицы города вышли протестующие. В ходе митинга они уничтожали машины и били окна. Также было сожжено кафе, напротив которого полицейский застрелил Брукса. В отношении участников протеста был применён слезоточивый газ, передаёт StarTribune.

Как ранее писал NEWS.ru, шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание на предстоящих в ноябре выборах не снизятся из-за протестов.