Прикованная наручниками 85-летняя американка расправилась с грабителем

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Пенсионерка из американского штата Айдахо застрелила грабителя, который ворвался в дом и приковал ее наручниками к стулу, сообщает Sky News. В это время в помещении находился ее сын с инвалидностью. Прокурор назвал случившееся одним из самых героических актов самозащиты, о которых когда-либо слышал.

85-летняя Кристина Дженниан добралась до спальни вместе со стулом, пока преступник обыскивал нижний этаж дома. Она взяла там «Магнум» и спрятала его между подлокотником и подушкой. Когда мужчина в очередной раз пригрозил убить американку, она выстрелила в него дважды — он ответным огнем ранил женщину, скрылся на кухне и умер.

Дженниан пролежала на втором этаже 10 часов, но выжила. Прокурор округа Бингем Райан Джолли назвал ее действия оправданными, так как она имела право защитить себя.

То, что Кристина пережила эту встречу, поистине невероятно. Ее упорство, решимость и воля к жизни, похоже, спасли ее той ночью, — заявил он.

В марте депутаты Госдумы предложили разрешить любые способы самообороны при защите собственного жилья, что позволит гражданам не только сохранить свое имущество, но и жизни родных. Сейчас россияне могут подпасть под статью при превышении допустимых мер самообороны.