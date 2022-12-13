Приговорившая Бута судья отказалась считать его террористом Приговорившая Бута судья Шейндлин заявила, что считает его бизнесменом

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе Виктора Бута и приговорила его к 25 годам тюрьмы, заявила, что не считает его террористом. Она также отметила, что не верит, будто он намеревался убивать граждан США, сообщает РИА Новости.

Я не думаю, что он думал о том, как будет использоваться оружие. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все, — пояснила Шейндлин.

Она добавила, что Бут не был террористом.

Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен, — объяснила бывшая судья.

Бут провел за решеткой в США почти 15 лет. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.

Ранее МИД РФ заявил, что баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер 8 декабря обменяли на Виктора Бута. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби. Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена продолжались «в течение длительного времени», отметили в ведомстве.