Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что въезд в страну для иностранных граждан, посещавших Иран в течение последних 14 дней, запрещён. Причиной стало распространение коронавируса.
По его словам, это решение одобрено главой государства Дональдом Трампом,
Как писал NEWS.ru, к 29 февраля эпидемия COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.
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