https://static.news.ru/photo/57fcbb7c-5b2c-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Майкл Пенс Фото: White House/via Globallookpress.com

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что въезд в страну для иностранных граждан, посещавших Иран в течение последних 14 дней, запрещён. Причиной стало распространение коронавируса.

По его словам, это решение одобрено главой государства Дональдом Трампом, передаёт РИА Новости. Также американские власти повысили уровень опасности поездок в Южную Корею и Италию и не рекомендуют гражданам страны путешествовать в эти государства.

Как писал NEWS.ru, к 29 февраля эпидемия COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.