Приехавшего за деньгами для Украины Кэмерона осадили в США Guardian: главе МИД Британии Кэмерону сорвали встречу со спикером Джонсоном

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон не смог встретиться со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, пишет The Guardian. Авторы материала пришли к выводу, что его попытка убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, вероятно, провалилась.

Уточняется, что на частном ужине в резиденции экс-президента Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго Кэмерон поднял тему поддержки Украины, понадеявшись на то, что политик «подаст сигнал об изменении курса» и увеличит его шансы на встречу с Джонсоном. Однако этого не произошло.

Но аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные — похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии, — указывает издание.

Ранее стало известно, что Кэмерон во время встречи с Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призывал подтолкнуть конгресс к ее скорейшему утверждению. Британец аргументировал свою позицию тем, что в конце этого года Украина должна находиться в сильной позиции, а Россия — в слабой, что отвечает общим интересам.

До этого немецкий таблоид Bild информировал, что у Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Ради скорого прекращения боевых действий на Украине Трамп может пойти на соглашение с президентом России Владимиром Путиным, предположило издание. Политик уверен, что может легко и быстро закончить конфликт между Москвой и Киевом.