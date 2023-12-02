«Причина для беспокойства»: сторонники Киева в США столкнулись с проблемой Кирби: США будет трудно помогать Киеву без одобрения ассигнований Конгрессом

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Администрации Соединенных Штатов будет крайне трудно обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует ТАСС, это является причиной для беспокойства.

Как я уже говорил накануне, мы чувствуем, что по мере приближения к концу календарного года, то есть, к концу этого месяца, нам будет очень сложно обеспечить тот объем помощи в области безопасности, который, как мы знаем, необходим украинцам. Это наша забота. Это основная причина для беспокойства сейчас. Поэтому мы призываем Конгресс немедленно принять решение о выделении дополнительных средств <...> У нас заканчиваются чеки в чековой книжке, и мы должны быть в состоянии продолжать оказывать помощь, — добавил чиновник.

Кирби отметил, что для бесперебойной поддержки Киева Конгрессу необходимо срочно принять решение. За последний месяц объем помощи, которую получила Украина, резко сократился, напомнил представитель Белого дома.

До этого американские аналитики заявили, что помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме. Европейские лидеры ведут себя так, будто «щедрый» президент Джо Байден всегда будет у власти, однако если главой государства изберут экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, то Вашингтон может внезапно прекратить поставки оружия Киеву, отметили эксперты.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до конца 2023 года. Республиканец от штата Луизиана сказал, что оказание помощи еврейскому государству является ключевым приоритетом для Вашингтона, однако Украина — еще один приоритет, подчеркнул Джонсон.