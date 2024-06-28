Приближенный к Байдену журналист дал ему неожиданный совет Журналист Фридман: после дебатов Байдену нужно выйти из президентской гонки

Президенту США Джо Байдену стоит снять свою кандидатуру на грядущих выборах главы государства, заявил приближенный к политику журналист The New York Times Томас Фридман. При этом он отметил, что считает хозяина Белого дома хорошим человеком.

Джо Байден — хороший человек и хороший президент. Он должен выйти из гонки, — сказал Фридман.

Журналист добавил, что дебаты Байдена с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заставили его «плакать». Фридман добавил, что увиденное противостояние стало для него самым «душераздирающим моментом» за всю историю американских президентских кампаний.

Автор NYT также заявил, что считает Трампа «злым и мелочным» человеком. По мнению журналиста, США в XXI веке не нужен такой лидер.

Выступление Байдена на теледебатах с Трампом вызвало волну негодования среди пользователей Сети. В комментариях под трансляцией на YouTube американцы называли его позорным и отметили, что карьера 81-летнего демократа фактически закончилась.

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.