https://static.news.ru/photo/54af0324-a57b-11e9-a075-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Douglas R. Clifford/Global Look Press

Идущий со стороны Мексиканского залива шторм «Барри» вызвал перебои электричества в американском штате Луизиана.

Проблемы в электроснабжении затронули более 62 тысяч человек. Помимо этого, администрация международного аэропорта им. Луи Армстронга в Новом Орлеане отменила все утренние рейсы. Согласно прогнозам метеорологов, «Барри» настигнет побережья утром 13 июля по местному времени. Выпадет до 63,5 см осадков.

По последним данным, шторм усилился, а порывы ветра достигают 112 км/ч. «Барри» приближается со скоростью около 8 км/ч, пишет « Интерфакс ».

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл в штате режим ЧС.

Главным опасением местных властей является выход реки Миссисипи из берегов и затопление Нового Орлеана.

Как сообщал News.ru, Национальный центр по наблюдению за ураганами США рассказал о приближающемся к юго-востоку страны тропическом шторме «Барри». В ночь на 13 июля он должен был усилиться до урагана.