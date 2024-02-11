При крушении вертолета в пустыне США погиб глава банка и его семья Глава ВТО: жертвой крушения вертолета в США стал глава крупного банка в Нигерии

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Одной из жертв авиакатастрофы с крушением вертолета в калифорнийской пустыне Мохаве в США стал генеральный директор крупного нигерийского банка Access Bank Герберг Вигве, сообщает глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в соцсети Twitter (Х). Среди погибших также числятся жена и сын бизнесмена, уточнила она.

Вигве был колоссом в финансовом секторе Нигерии, благодаря которому Access Bank стал международным брендом, который поместил Нигерию на глобальную карту первоклассных финансовых услуг, — заявила Нгози Оконджо-Ивеала.

В списке погибших также указан бывший председатель нигерийской биржевой группы Абимбола Огунбанджо. Крушение вертолета произошло вечером 9 февраля в районе пустыни близ Ниптона, расположенного около границы Калифорнии и Невады. Причины трагедии пока не установлены, однако известно, что в момент ЧП в районе катастрофы наблюдался ледяной дождь.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета Eurocopter EC 130, упавшего в США, находились шесть человек. В результате ЧП, по данным экстренных служб, никто не выжил, расследованием обстоятельств происшествия занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.