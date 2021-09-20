Президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки

Президент Бразилии Жаир Болсонару вынужден был обедать на улице, так как не сделал прививку от коронавируса. В США он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Сейчас в Нью-Йорке действует правило, запрещающее невакцинированным посещать заведения общепита. Об этом сообщает телеканал Globo.

Ресторан традиционной бразильской кухни в Нью-Йорке сделал все возможное для того, чтобы сделать приём пищи президента Бразилии и сопровождающих его лиц комфортным. Несмотря на то что делегацию не пустили в помещение, установленные на улице столики отгородили от тротуара чёрными занавесями. Менеджер заведения рассказал, что Болсонару ел пиканью — говяжью вырезку из верхней части костреца. В Бразилии это считается одной из «благородных частей» туши.

Из-за действующих санитарных правил глава государства в ходе своего визита в Нью-Йорк обедает на улице как минимум уже второй раз. Ранее в Instagram одного из министров Бразилии появилась фотография, где Болсонару ест пиццу. Тогда это объяснили непритязательностью президента.

При этом от участников 76-й сессии Генассамблеи ООН решили не требовать сертификаты о вакцинации. Сам бразильский лидер известен своим скептическим отношением к вакцинации. Он неоднократно заявлял, что масштаб эпидемии раздувают СМИ, а сам вирус является опасным только для людей с ослабленным здоровьем и пожилых. В то же время в июле прошлого года Болсонару сам перенёс коронавирусную инфекцию.