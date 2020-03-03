Американский лидер Дональд Трамп обратился к представителям Федеральной резервной системы. Он призвал их сокращать базовую процентную ставку.
ФРС снижает ставку, однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам. Мы играем не на равных условиях. Нечестно по отношению к США. Наконец-то пришло время ФРС выйти вперед. Больше послаблений и понижений, — написал он в Twitter.
NEWS.ru писал ранее, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал «сделку века» Трампа. Он назвал её преступлением против мусульман.
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