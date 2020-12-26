Президент США поставил подпись под «Актом о демократии в Белоруссии»

https://static.news.ru/photo/5a7868b0-48e8-11eb-82a4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета страны на 2021 финансовый год. В него, в частности, входит «Акт о демократии в Белоруссии».

Согласно этому документу, американский лидер получает дополнительные полномочия, касающиеся введения санкций в связи с выборами президента Белоруссии и последовавшими событиями. Акт призывает к новым выборам в стране, а также признаёт Координационный совет белорусской оппозиции законным и считает его имеющим право участвовать в диалоге о мирной передаче власти. Кроме того, в документе говорится о необходимости освобождения всех политических заключённых. Акт подчёркивает, что США не признают Союзное государство РФ и Белоруссии.

В августе в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых действующий лидер Александр Лукашенко, по официальным данным, с большим отрывом выиграл у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. В стране вспыхнули протесты. Участники акций считают, что итоги голосования были сфальсифицированы, а на самом деле победила именно представительница оппозиции. Европа и США также не признают избрание Лукашенко.

Проект закона входит в пакет документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября. Как писал NEWS.ru, администрация Штатов намерена уделить серьёзное внимание работе по противодействию влиянию РФ, которая, как утверждается в документе, «пытается посеять недоверие к демократическим институтам во всём мире».

Законопроект предполагает запрет финансирования деятельности, которая может способствовать достижению стратегических целей РФ и, соответственно, угрожать национальной безопасности США. Запрещается финансовая поддержка любой деятельности, которая бы подтверждала суверенитет России над Крымом. Этот аспект учитывается и в продлённом эмбарго на военное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Отмечается, что Минобороны США запрещает использовать свои средства на какие-либо действия, которые могли бы означать признание Штатами Крыма как части РФ.