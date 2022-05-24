Байден назвал ситуацию на Украине глобальной проблемой

Джо Байден / Фото Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал ситуацию на Украине глобальной проблемой в ходе выступления на заседании лидеров стран четырёхстороннего диалога по безопасности. По его словам, которые приводит Al Jazeera, США продолжат сотрудничество с партнёрами, чтобы дать «глобальный ответ» действиям России на Украине. Президент подчеркнул, что международное право и права человека «всегда должны защищаться, независимо от того, где в мире они нарушаются».

Это больше чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема, — сказал Байден о ситуации на Украине.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский назвал истинные, по его мнению, цели США, ради которых они оказывают помощь Украине. По его словам, Белый дом хочет навредить геополитическому сопернику в лице России, раздробив ее на отдельные субъекты, и одновременно закабалить Украину, превратив ее в колонию. Мединский добавил, что власти Украины прекрасно понимают происходящее, тогда как расплачиваться за прозападные решения Киева будут следующие поколения украинских граждан.