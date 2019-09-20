Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР является «в некотором роде» мировой угрозой.
Очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой всему миру, — отметил политик перед началом переговоров с премьером Австралии.
По его словам, Пекин наращивает военную мощь быстрее всех в мире. При этом китайские военные умудряются использоваться американские деньги, передаёт
Как писал News.ru, Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки двух жителей Китая и три организации из этой страны. Все компании, к которым были применены ограничения, занимаются судоходством и базируются на Тайване,