https://static.news.ru/photo/4c321ad8-dbcc-11e9-88cb-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР является «в некотором роде» мировой угрозой.

Очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой всему миру, — отметил политик перед началом переговоров с премьером Австралии.

По его словам, Пекин наращивает военную мощь быстрее всех в мире. При этом китайские военные умудряются использоваться американские деньги, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки двух жителей Китая и три организации из этой страны. Все компании, к которым были применены ограничения, занимаются судоходством и базируются на Тайване,