Байден назвал Путина диктатором

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина диктатором, пишет Reuters. Как отмечается, на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке американский лидер заявил, что никогда не встанет на одну сторону с такими людьми.

Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин, — сказал он.

Джо Байден называл диктатором и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако спустя месяц после этого он предупредил своего китайского коллегу о зависимости Китая от западных инвестиций. Поводом послужила его встреча с Путиным в марте этого года. Байден отметил, что около 600 американских корпораций ушли с российского рынка после начала СВО, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем была российская.

Аналогичное заявление в адрес китайского лидера на днях сделала и глава МИД Германии Анналена Бербок. В интервью американскому телеканалу она заявила, что победа России в спецоперации на Украине стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си Цзиньпин». В Пекине заявление Бербок назвали абсурдным и провокационным, а после вызвали в Министерство иностранных дел Китая посла ФРГ.