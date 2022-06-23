Microsoft постепенно свернет бизнес в России Президент Microsoft: компания будет сворачивать бизнес в России, пока от него ничего не останется

Фото: CÃ�Zaro De Luca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брэд Смит

Microsoft собирается сокращать свой бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется, заявил президент американской корпорации Брэд Смит. Он сказал в интервью Washington Post, что деятельность компании на территории РФ становится все уже и уже.

Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего, — сообщил он.

Смит добавил, что компания собирается оказывать максимальную поддержку своим сотрудникам в России.

Ранее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11, а также их образцы, программу Media Creation Tool со своего официального сайта.

Microsoft назвала «правительственным предписанием» запрет на скачивание ISO-образов операционных систем Windows 10 и 11 для жителей России. При этом представители компании не стали уточнять, что именно за предписание они получали.

Компания в начале марта поддержала санкции против России и заявила о прекращении новых продаж и услуг в России.