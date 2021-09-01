«Президент Левински»: в США перепутали фамилию Зеленского

В США журналисты перепутали фамилию президента Украины Владимира Зеленского. Спутниковый канал С-SPAN назвал его «президентом Левински».

Ошибка была допущена в первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. В других местах фамилии украинского лидера указана верно.

Фамилия Левински в США известна в связи с сексуальным скандалом, в котором участвовал 42 президент страны Билл Клинтон. В 1995 году 22-летнюю Монику Левински приняли на работу в Белый дом, а через три года стало известно о её связи с главой государства. При этом Клинтон изначально отрицал обвинения, но позже они подтвердились. Президента обвинили во лжесвидетельствовании, но сенат не стал объявлять ему импичмент.

Владимир Зеленский 31 августа прибыл в Вашингтон, на 1 сентября запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг.