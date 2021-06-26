Преступление века: Трамп сравнил выборы-2020 в США с Украиной-2004

«Преступлением века» назвал Дональд Трамп президентские выборы в США 2020 года. Он сравнил их с ситуацией, сложившейся в 2004 году на Украине. Свои мысли по этому поводу бывший американский лидер высказал в ходе выступления перед соратниками на митинге в Огайо. Его слова приводит РИА Новости.

На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. <...> 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить, — заявил Трамп.

Бывший американский лидер и его соратники неоднократно заявляли о фальсификациях в ходе выборов. Однако порядка 50 американских судов, включая Верховный суд США, отклонили эти доводы. В этой связи США-2020 Трамп сравнил с Украиной-2004.

Они устроили явку по северокорейскому образцу. Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем, — заявил Трамп.

Также в ходе митинга Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях, сложившихся у него с президентом РФ Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.