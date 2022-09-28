Пресс-секретарь жестко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер резко ответила, почему Байден говорит с умершими

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер жестко прервала вопрос одной из журналисток по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, которые на одной из конференций обратился к погибшей в августе конгрессвумен. Об этом сообщает РИА Новости. Представительница СМИ попросила объяснить, в чем причины того, что глава государства разговаривает с мертвыми людьми.

Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся, — отметила журналистка.

На это Жан-Пьер заявила, что сейчас «не ее очередь говорить». При этом она отметила, что Байден позвал погибшую, поскольку «постоянно думает о ней».

Инцидент произошел во время конференции в Вашингтоне. Байден решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе этого года. Президент сначала хотел отыскать ее взглядом, потом позвал ее в микрофон, а после того, как Валорски так и не появилась, Байден объявил, что она хотела бы здесь оказаться.

Байден не первый раз оговаривается и попадает в неловкие ситуации во время своих выступлений. Он неоднократно называл Камилу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, называя его «Клютиным», путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.