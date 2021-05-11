Пресс-секретарь посольства США подтвердила статус персоны нон грата

https://static.news.ru/photo/c9d6b2a6-b31f-11eb-a48f-96000091f725_660.jpg Фото: Rebecca Ross/twitter.com

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс в разговоре с журналистами подтвердила свой статус персоны нон грата. Она заявила, что действительно входит в список из 10 дипломатов из США, которые должны покинуть территорию РФ до 21 мая, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в МИД РФ объяснили нахождение в списке пресс-секретаря американского посольства. По словам представителей внешнеполитического ведомства, Штаты ведут себя крайне странно, не пуская в Вашингтон человека, назначенного на пост пресс-секретаря российской дипмиссии.

Сама Росс после обнародования сведений о своём статусе подтвердила разглашённую информацию. На вопрос журналиста о присутствии её фамилии в перечне дипломатов, которые будут высланы, она ответила утвердительно.

Да, я в списке, — заявила Росс.

21 апреля в российский МИД вызвали заместителя посла США. Он получил ноту о высылке 10 дипломатов из Москвы.

В ближайшее время, как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. В МИД пояснили, что указанные меры являются зеркальным ответом на враждебные действия американской стороны.

Пакет санкций соответствующего характера был введён правительством США 15 апреля. Дипломатам из РФ дали на сборы один месяц.