Пресс-секретарь Пентагона Кирби перейдёт на работу в Белый дом

Джон Кирби / Фото Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вскоре покинет свою должность и перейдёт на работу в Белый дом. По сведениям телеканала CNN, он станет высокопоставленным представителем администрации США по связям с общественностью.

Кирби будет связан с Советом национальной безопасности страны. В случае необходимости о сможет заменять на брифингах нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Свою должность Кирби занимал с января 2021 года, до этого с 2015 по 2017 годы он работал главой пресс-службы Госдепа.

Накануне Кирби заявил, что вопрос с отправкой военнослужащих США в Финляндию и Швецию пока окончательно не решён. В этом плане Вашингтон продолжает вести переговоры с Хельсинки и Стокгольмом. Кирби заверил, что США помогут скандинавским странам в сфере безопасности на время, пока их заявки будут рассматриваться в НАТО.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США, Канада, Великобритания и другие страны Запада начали поставлять вооружение на Украину задолго до начала спецоперации РФ. По его словам, подготовка ВСУ и нацбатов к боевым действиям велась на протяжении восьми лет.