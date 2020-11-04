Пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в победе Трампа

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Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах главы государства за счёт поддержки в Пенсильвании, Аризоне и Джорджии. В этом убеждена пресс-секретарь Белого дома и старший советник предвыборного штаба Трампа Кейли Макинани.

Она отметила, что в ряде штатов результаты голосования вызывают сомнения, в частности, в Филадельфии. По её словам, лица, ответственные за подсчёт голосов, ограничивали наблюдателям возможность контролировать подсчёт и, таким образом, обеспечивать точность данных.

Вот почему мы делаем пересчёты в Висконсине, почему говорим о Мичигане и о наблюдателях. Мы наблюдаем, при этом мы уверены, что путь к победе проходит через Аризону, Пенсильванию, при этом надо сохранить Джорджию, где мы уже лидируем, — приводит слова Макинани Fox News.

Стоит отметить, что её заявление об Аризоне противоречит предварительной информации об этом штате, где ещё накануне сообщалось о лидерстве кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Макинани уклонилась от прямого ответа на вопрос, сможет ли Трамп победить без Аризоны, сказав лишь, что «всё может случиться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже готовится к вступлению в должность. Он запустил «сайт переходного периода». Создание ресурса направлено на подготовку к передаче власти от действующего американского лидера Дональда Трампа.

Заметим, что по данным на утро 5 ноября по московскому времени американские СМИ сообщают о 264 голосах выборщиков, которые набрал Байден при необходимых 270 для победы. Трампа пока что поддержало 214 выборщиков в разных штатах.