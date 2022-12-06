Пресс-секретарь Белого дома: США не будут закупать дешевую российскую нефть Пресс-секретарь Белого дома: США не будут закупать дешевую российскую нефть, потому что это запрещено

Фото: Gazprom/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, руководство США не собираются увеличивать стратегический нефтяной резерв, наращивая закупки российской нефти, пишет ТАСС. По ее словам, Штаты не будут использовать в своих интересах ограничением цены на российские углеводороды.

Заявление было сделано во время регулярного брифинга. Один из журналистов напомнил пресс-секретарю, что ранее Белый дом говорил о планах возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва. В тот раз заявление совпало с падением цен до 70 долларов за баррель.

Теперь сотрудник СМИ предположил, что Штаты могут снова закупиться дешевой российской нефтью для пополнения национальных запасов.

Нет, потому что ввоз российской нефти в США запрещено, — ответила Жан-Пьер.

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что российская нефть в любом случае найдет своего европейского покупателя. Он также предположил, что вскоре может появиться указ о запрете продажи российской нефти недружественным странам, которые ввели эмбарго и ценовое ограничение.