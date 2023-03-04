Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию в ходе брифинга Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер сообщила о вызовах от Российской Народной Республики

Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер случайно переименовала Россию в «Российскую Народную Республику». Это произошло во время брифинга, запись которого опубликована на официальном YouTube-канале американской администрации.

Отмечается, что никто из присутствующих не отреагировал на оговорку Жан-Пьер.

По окончании выступления, она также отметила планы президента США Джо Байдена на встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе этой встречи, политики обсудят международные вызовы в области безопасности, включая те, которые были поставлены перед США и Европой Россией.

Это не первый инцидент подобного рода. В конце ноября пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистами во время брифинга. Причиной скандала стал вопрос представительницы издания Daily Caller главному инфекционисту США Энтони Фаучи о том, что он сделал для расследования происхождения коронавируса.

Ранее Жан-Пьер прерывала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, который в ходе пресс-конференции обратился к умершей конгрессвумен Джеки Валорски. Жан-Пьер заявила журналистке, что сейчас «не ее очередь говорить». При этом она отметила, что Байден позвал погибшую, поскольку «постоянно думает о ней».