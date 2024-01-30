Пресс-секретарь Байдена опозорилась из-за слов о смерти американских солдат Пресс-секретарь Байдена заявила, что солдаты США воюют от лица Белого дома

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала интервью, в котором заявила, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени администрации США. Ее слова вызвали негативную реакцию среди общества и политиков, пишет Newsweek.

Наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей <…>, которые всегда сражаются от имени этой администрации <...>, американского народа, что, очевидно, более важно, — сказала Жан-Пьер.

Комментаторы в Сети призвали Белый дом проявить больше уважения к погибшим военным. В свою очередь пресс-секретарь губернатора Флориды Джереми Редферн назвал слова коллеги отвратительными. Он обратил внимание на оговорку, что американские солдаты воюют от лица администрации США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вступил в перепалку с журналисткой телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт. Спор между политиком и участницей брифинга возник во время обсуждения действий США на Ближнем Востоке. Халкетт заявила, что народ США недоволен действиями президента Джо Байдена, принявшего решение нанести удар по Йемену без одобрения конгресса.

По данным The Wall Street Journal, американские военные не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу в Иордании, поскольку в это время на аванпост возвращался дрон США. Это создало путаницу — солдатам не было ясно, какой из аппаратов является вражеским. В итоге при ударе погибли трое военных, еще десятки получили ранения.