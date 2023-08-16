Пресс-секретарь Байдена написала пост в соцсетях от его имени

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост в Twitter (X) от лица американского лидера. Ошибку представителя главы государства заметил журнал Washington Examiner.

Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны, — говорилось в сообщении.

По данным издания, пост Жан-Пьер из соцсетей пропал менее чем через 30 минут. Другие пользователи соцсети тоже поделились скриншотами удаленного сообщения. В то же время на странице Байдена вышло заявление об инвестициях «в размере $3 млрд» для американской ветроэнергетики.

Ранее Джо Байден, отдыхавший в родном Делавэре в то время, как на Гавайях бушуют масштабные пожары, стал объектом критики со стороны американских читателей таблоида Daily Mail. Это произошло после того, как журналисты попытались спросить хозяина Белого дома о планах поездки в пострадавший штат. То, что Байден был в момент встречи с журналистами на велосипеде, особенно разозлило читателей. Другие обратили внимание на то, что президент слишком много отдыхает.