«Пренебрегли элементарными правилами»: океанолог о трагедии на «Титане» Океанолог Сагалевич назвал использование углепластика причиной взрыва на «Титане»

Фото: Ocean Gate

Причиной трагедии, произошедшей с батискафом «Титан», могло стать использование углепластика для изготовления основного корпуса, заявил океанолог, создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что этот материал является очень хрупким и при нагрузках не прогибается, а лопается как стекло. По мнению эксперта, создатели батискафа пренебрегли элементарными правилами.

Создатели батискафа пренебрегли элементарными правилами создания и управления глубоководными аппаратами, которые вырабатывались десятилетиями многими поколениями подводников. Решили всех перехитрить, цена этой хитрости — пять человеческих жизней, — пояснил океанолог.

По словам Сагалевича, за счет применения углепластика создатели хотели сделать аппарат легче на три-четыре тонны, но именно это решение стало фатальным. Океанолог объяснил, что внутри корпуса находился большой объем воздуха, из-за которого произошел взрыв. Он отметил, что найти части среднего звена корпуса может быть невозможно, так как он с большой вероятностью «разлетелся в порошок».

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Сагалевич подчеркнул, что углепластик плохо держит нагрузку. В связи с этим корпус при каждом погружении батискафа к «Титанику» терял свою прочность. Он уточнил, что использовать такой материал для конструкций, которые работают в режиме циклических нагрузок, не следует.

Времени среагировать у экипажа не было: взрыв произошел мгновенно и батискаф разлетелся на куски, добавил океанолог. Сагалевич считает, что нужны жесткие меры контроля для глубоководных спусков.

Есть сумасшедшие люди, которые готовы наплевать на безопасность, в том числе и свою собственную. Я не знаю, что двигало этими людьми, возможно, жажда денег — все-таки $250 тысяч с человека это огромные деньги, — заключил эксперт.

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Марти ранее сообщила, что пассажиры батискафа «Титан», обломки которого нашли в Атлантическом океане, погибли безболезненно. Эксперт также усомнилась, что поисковикам удастся обнаружить что-нибудь из человеческих тканей.