Премию «Эмми» перенесли впервые за 22 года CNN: 75-я церемония вручения телепремии «Эмми» перенесена на январь 2024 года

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Телетрансляция 75-й телевизионной премии «Эмми» была перенесена на 15 января 2024 года из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров в Голливуде, сообщает CNN. Это первый перенос за последние 22 года. В предыдущий раз церемонию откладывали из-за терактов, произошедших 11 сентября 2001 года. Мероприятие пройдет в день рождения борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга и будет показано на телеканале Fox, сообщает издание.

Изначально награждение «Эмми» должно было транслироваться в сентябре, но вручение наград было отложено. Телеканал Fox будет транслировать церемонию с 17:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени (с 06:00 до 09:00 мск - NEWS.ru), — пишет издание.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Discovery сумела сэкономить более $100 млн за последние месяцы благодаря забастовке американской гильдии сценаристов (WGA).

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.