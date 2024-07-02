Премьер одной крупной страны отказался посещать саммит НАТО SMH: премьер Австралии Альбанезе решил не посещать саммит НАТО в Вашингтоне

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Энтони Альбанезе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не будет участвовать в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, сообщает издание Sydney Morning Herald. По данным газеты, вместо себя глава кабмина отправит на мероприятие министра обороны страны Ричарда Марлза.

Как рассказали журналистом источники в австралийском правительстве, такое решение было принято после того, как стало ясно, что Альбанезе не сможет перед саммитом провести двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. В этой связи офис премьера посоветовал ему не посещать мероприятие, чтобы избежать дальнейшей критики.

Авторы указывают, что, хотя Австралия не входит в НАТО, она является партнером Североатлантического альянса со статусом постоянного наблюдателя. Отмечается, что растущее внимание НАТО к вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет первостепенное значение для Канберры.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай несет угрозу для Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подстрекает к конфликту в Европе. По его словам, Альянс углубит сотрудничество с Австралией, Южной Кореей, Японией и Новой Зеландией.

До этого Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты останутся союзником Украины и НАТО вне зависимости от исхода президентских выборов. Он напомнил, что Киев поддерживают в обеих американских партиях. Столтенберг добавил, что Альянс будет играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных, а также доставке военного оборудования.