Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад собирается работать ещё три с лишним года — до ближайших всеобщих выборов в мае 2023-го. К моменту голосования политику исполнится 97 лет. Глава кабмина заявил, что трудится по 18 часов в сутки из-за напряжённого графика и скорой отставки.
Обещаю, что покину пост главы правительства до всеобщих выборов, которые пройдут в 2023 году. Так что у меня есть ещё три года для работы, — цитирует чиновника портал Bernama. на полях Генассамблеи ООН.
Мохамад возглавлял правительство Малайзии с 1981 по 2003 годы. В 2018-м во второй раз избран на эту должность.
Как ранее сообщал News.ru, Путин иронично прокомментировал реплику Махатхира Мохамада. 94-летний политик сказал, что в его стране предельный возраст главы государства подняли до 95 лет. Российский президент ответил, что «пока не дотягивает».