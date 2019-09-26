https://static.news.ru/photo/578e6b94-e10c-11e9-b368-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад собирается работать ещё три с лишним года — до ближайших всеобщих выборов в мае 2023-го. К моменту голосования политику исполнится 97 лет. Глава кабмина заявил, что трудится по 18 часов в сутки из-за напряжённого графика и скорой отставки.

Обещаю, что покину пост главы правительства до всеобщих выборов, которые пройдут в 2023 году. Так что у меня есть ещё три года для работы, — цитирует чиновника портал Bernama . на полях Генассамблеи ООН.

Мохамад возглавлял правительство Малайзии с 1981 по 2003 годы. В 2018-м во второй раз избран на эту должность.

Как ранее сообщал News.ru, Путин иронично прокомментировал реплику Махатхира Мохамада. 94-летний политик сказал, что в его стране предельный возраст главы государства подняли до 95 лет. Российский президент ответил, что «пока не дотягивает».