Премьер Канады поддержал сохранение закрытой границы с США

https://static.news.ru/photo/cfaefefa-af2d-11ea-abdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил за сохранение карантина на границе с Соединёнными Штатами — крупнейшим мировым очагом коронавиурсной инфекции. Свободное перемещение между североамериканскими государствами прекратилось 21 марта.

По словам премьер-министра, Вашингтон и Оттава регулярно обсуждают возможность открытия границы. Агентство Reuters со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило о намерении канадцев продлить ограничения как минимум на месяц после 21 июня.

Мы должны сохранить текущие меры на границе, — цитирует Трюдо ТАСС.

Канадский политик отметил, что граница останется закрытой, пока обе стороны не будут уверены в безопасности перемещения граждан через границу — самую протяжённую в мире.

Как писал NEWS.ru, количество заражённых в США приблизилось к 2,1 миллиона человек, увеличившись на 19,5 тысячи за последние сутки. Умерли почти 116 тысяч американцев.